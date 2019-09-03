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Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü

Güney Afrika'da gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki Uyinene Mrwetyana isimli sinema öğrencisine postanede tecavüz ettikten sonra öldürüp cesedini ıssız bir alana attı.

03.09.2019 16:50

Korkunç olay, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da gerçekleşti. Cape Town Üniversitesi öğrencisi Uyinene Mrwetyana, 24 Ağustos Cumartesi gününden beri kayıptı.

19 yaşındaki sinema öğrencisi, son olarak kahverengi bol bantolon ve siyah bir el çantasıyla postaneye giderken görülmüştü. Çevresi tarafından çok sevilen Uyinene, aradan saatler geçmesine rağmen evine dönmeyince ailesi ve arkadaşları endişelenmiş, polise haber verilmişti.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Polis ekipleri, o zamandan beri kayıp olan Uyinene Mrwetyana'yı bulmak için arama çalışmalarını titizlikle yürütüyordu. Acı haber Uyinene Mrwetyana'nın ailesine birkaç saat önce ulaştı. Yapılan açıklamaya göre Uyinene'nin cansız bedeni katilin açıklamasından sonra bulundu.

SORGUDA HER ŞEYİ KABUL ETTİ

Postanede çalışan bir adamın, Uyinene'ye tuzak kurduğu, tecavüz ettikten sonra da öldürdüğü ortaya çıktı. Polis 42 yaşındaki zanlıyı sorguladıktan sonra otomobilinde yaptığı araştırma sonucunda kan izlerine rastlamıştı. Bunun üzerine zanlı, genç kıza tecavüz ettikten sonra onu öldürdüğünü kabul etti.

"ELEKTRİKLER YOK" YALANIYLA KANDIRDI

İsmi açıklanmayan zanlı, postaneye gelen genç kıza, elektrikle ilgili sorun yaşandığını, daha sonra tekrar gelmesi gerektiğini söyledi. Uyinene Mrwetyana, adama inanarak postaneyi terk etti ve adamın söylediği saatte geri geldi. Genç kızı tuzağa düşüren adam, kapıyı üzerine kilitledi.

Genç kıza tecavüz ettikten sonra onu vahşice öldüren adam, cesedi ise arabayla götürüp ıssız bir yere attığını açıkladı.

Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü

Güney Afrika, Cape Town, Dünya

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