28 Kasım 2018, 09:10
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"Beni Aldattın" Dediği Kız Arkadaşını, 3 Ayrı Yerde Dövüp Metruk Binada Tecavüz Etti!

Lefkoşa'da, "Beni aldattın" dediği kız arkadaşını, 3 ayrı yerde dövdükten sonra terk edilmiş binada tecavüz eden cani genç tutuklandı.

Lefkoşa'da, "Beni aldattın" dediği kız arkadaşını 3 ayrı yerde darp eden ve daha sonra terk edilmiş binada tecavüz eden Abdurrahman S. tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, N.P.'yi dövdüğünü ancak tecavüz etmediğini iddia etti.

"BENİ ALDATTIN DEYİP KIZ ARKADAŞINI DÖVDÜ"

Olay Lefkoşa'da 26 Kasım günü meydana geldi. Zanlı Abdurrahman S. terk edilmiş haldeki bir binaya götürdüğü kız arkadaşı N.P.'yi, kendisini aldattığı iddiasıyla dövmeye başladı.

2 FARKLI ADRESE DAHA GÖTÜREREK TECAVÜZE ETTİ

Daha süre N.P.'yi motosikletiyle iki farklı adrese daha götürerek dövmeye devam eden zanlı, ardından terk edilmiş binaya geri getirdiği kız arkadaşına tecavüz etti.

MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Polis tarafından yakalanarak dün hakim karşısına çıkarılan zanlı, N.P.'yi dövdüğünü ancak tecavüz etmediğini iddia ederken, mahkeme Abdurrahman S.'nin tutuklanmasına karar verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:10



YORUMLAR (4)
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C. T.: Manyak resmen!!!!
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KADER: sapık bu adam kız kurtulduguna sukretsın aldatıysa bırak pislik
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PİNOKYO: bu ne sevgi ah bu ne ıstırap
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