Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor - Haberler

Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor

Siirt'te kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bir bağda fıstık ağaçlarını kırarak zarar verdi.

24.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:16
Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor
Siirt 'te kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bir bağda fıstık ağaçlarını kırarak zarar verdi. Bağ sahibi, ağaçlarına zarar veren şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Siirt- Tillo karayolunda fıstık bağına giren kişi veya kişilerce Ruçhan Ertaş'a ait bağda fıstık ağaçlarına zarar verildi. Fıstık ağaçlarına zarar verenlerin insanlık dışı bir şey yaptıklarını belirten bağ sahibi Rüçhan Ertaş, fıstık ağaçlarına zarar verenlerin en kısa sürede yakalanmalarını istediğini söyledi. Ertaş, "Yetkili arkadaşlardan rica ediyorum gelip bu manzarayı görsünler kendileri karar versinler. Böyle bir yerde mobese kamerasının olmaması iyi bir şey değil, bağ sahipleri için bizler için hiç iyi değil. Tam ürün zamanı bağın budamasını yapmışız, patpatla sürmüşüz bağın bütün bakımı yapılırken biz meyvesini beklerken bunların böyle yapması kadar çirkin bir olay yoktur, vicdansızlıktır. 3 tane ağacımızı gelip dipten kesmişler vicdana sığmaz bir şey. Telleri kesip böyle korunaklı bir bağ var, en güvenilir merkezi bir yerde bunu gelip yapmaları bundan daha kötü bir şey olamaz, şahısların yakalanmasını istiyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Tillo, Siirt, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:52: Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için... - Haber 16:52: Mersin'de kara yollarındaki levhaları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haber 16:52: Van'da minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı - Haber 16:52: Bakan Koca: "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. - Haber 16:50: Benzinde beklenen indirim gerçekleşti - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading