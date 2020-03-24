Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor - Haberler

Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor

Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor Siirt'te kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bir bağda fıstık ağaçlarını kırarak zarar verdi.

24.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:33
Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor
SİİRT - Siirt 'te kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bir bağda fıstık ağaçlarını kırarak zarar verdi. Bağ sahibi, ağaçlarına zarar veren şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
Siirt- Tillo karayolunda fıstık bağına giren kişi veya kişilerce Ruçhan Ertaş'a ait bağda fıstık ağaçlarına zarar verildi. Fıstık ağaçlarına zarar verenlerin insanlık dışı bir şey yaptıklarını belirten bağ sahibi Rüçhan Ertaş, fıstık ağaçlarına zarar verenlerin en kısa sürede yakalanmalarını istediğini söyledi. Ertaş, "Yetkili arkadaşlardan rica ediyorum gelip bu manzarayı görsünler kendileri karar versinler. Böyle bir yerde mobese kamerasının olmaması iyi bir şey değil, bağ sahipleri için bizler için hiç iyi değil. Tam ürün zamanı bağın budamasını yapmışız, patpatla sürmüşüz bağın bütün bakımı yapılırken biz meyvesini beklerken bunların böyle yapması kadar çirkin bir olay yoktur, vicdansızlıktır. 3 tane ağacımızı gelip dipten kesmişler vicdana sığmaz bir şey. Telleri kesip böyle korunaklı bir bağ var, en güvenilir merkezi bir yerde bunu gelip yapmaları bundan daha kötü bir şey olamaz, şahısların yakalanmasını istiyorum" dedi. Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Tillo, Siirt, Genel

Haberin Videosu :

Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:26: İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı - Haberler 21:25: Halk pazarında maske ve dezenfektan kuyruğu - Haberler 21:19: Yurt genelinde korona seferberliği sürüyor - Haberler 21:17: Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor - Haberler 21:17: Avrupa'da 26 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler 19:57: Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı