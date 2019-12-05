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Gözü yaşlı anne kızına kavuştu

Bilecik'te 28 Kasım günü kaybolan ve Adana'da bir tarım işçisinin çadırında bulunan 15 yaşındaki kız, annesine teslim edildi.

05.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:45Gözü yaşlı anne kızına kavuştu
'te 28 Kasım günü kaybolan ve 'da bir tarım işçisinin çadırında bulunan 15 yaşındaki kız, annesine teslim edildi. Kız çocuğu ve anne el ele tutuşup ağlayarak emniyetten ayrıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyündeki evinden yaklaşık bir hafta önce sabah evden çıkıp okuduğu Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşımalı sistem ile gelen 15 yaşındaki Gamze Tüfekçi bir daha evine dönmedi. Bunun üzerine anne Muazzez Tüfekçi polise giderek kızının kayıp olduğu başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu Gamze'nin kendisini Ayaz olarak tanıtan biriyle görüştüğü ve onun yanına Adana'ya geldiği belirlendi.
Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler şahsın isminin Gökhan K. (31) olduğunu belirleyip şahsı Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde gözaltına aldı. Gamze'nin de tarım işçilerinin kaldığı çadırda olduğunu belirleyen ekipler 3 Aralık günü gidip kızı aldı. Aileye verilen üzerine anne Muazzez Tüfekçi bugün sabah saatlerinde 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliği'ne gelip kızını aldı.
ve kız polis merkezinden el ele tutuşup ağlayarak çıkarken, basın mensuplarına ise herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sırada kız çocuğunun parmağındaki yüzük dikkat çekti.
(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Bilecik, Adana, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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