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Gözü yaşlı anne, zihin engelli ve sara hastası oğlunu arıyor

Bursa'da bir haftadır kayıp olan zihin engelli ve sara hastası oğlunu arayan anne göz yaşlarına boğuldu.

20.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:50Gözü yaşlı anne, zihin engelli ve sara hastası oğlunu arıyor
'da bir haftadır kayıp olan zihin engelli ve sara hastası oğlunu arayan anne göz yaşlarına boğuldu.

Zihin engelli ve sara hastası olan 23 yaşındaki Cevat Yalçın bir hafta önce çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Gencin annesi Birsen Yalçın, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Genç bütün aramalara rağmen halen bulunamazken, annesi ise elinde oğlunun fotoğrafı ile sokak sokak gezip hasta oğlunu bulmaya çalışıyor.

Gözü yaşlı anne Birsen Yalçın, "Oğlum geçen cuma günü evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Bir haftadır her yerde onu arıyorum. ekiplerine de ihbarda bulundum, onlar da arıyor. Oğlum daha evvel de evden canım sıkıldı diye çıkar, sonra geri gelirdi, fakat bu defa dönmedi. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Duyan ve gören olursa insaniyet namına lütfen polis ekiplerine bildirsin" dedi. - BURSA

Polis, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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