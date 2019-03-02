Gözümü ve Ellerimi Geri İstiyorum"

Kaynak: AA

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Suriye'deki evlerine geçen yıl rejime ait savaş uçaklarından atılan bombanın isabet etmesi sonucu sağ gözünü, sol elini, sağ elinin 2 parmağını ve bir böbreğini kaybeden 16 yaşındaki Rava Essalih, Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle sağlığına kavuşmak istiyor.Essalih'in hayatı, geçen yıl İdlib'deki evlerine rejim güçlerince yapılan hava saldırısında bomba isabet etmesiyle karardı. Vücuduna yüzlerce şarapnel parçası isabet eden ve ağır yaralı olarak kentteki bir hastaneye kaldırılan Essalih, saldırı nedeniyle sağ gözünü, sol elini, sağ elinin 2 parmağını ve bir böbreğini kaybetti.Hatay'a getirilen Essalih, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Osmaniye'ye gelen Rava ve annesi, bir yardım derneğinin desteğiyle eve yerleştirildi."Tek başıma yemeğimi bile yiyemiyorum"Rava Essalih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının evde ailesiyle birlikte oturduğu sırada meydana geldiğini anlatarak, o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.Türkiye'nin uzattığı yardım eliyle tedavisinin sürdüğünü anlatan Essalih, "Başımda halen şarapnel parçaları duruyor. Karnımdan da yaralandım. Parmaklarım kesildi, sol elim koptu, bir gözümü kaybettim. Bir böbreğimi de aldılar. Annemle birlikte Türkiye'ye geldik. Burada beni tedavi ettiler." dedi.Sol elini ve sağ elinin iki parmağını kaybetmesi sonucu hiçbir iş yapamadığını ve çevresindekilerin yardımıyla yemek yiyebildiğini anlatan Essalih, şöyle konuştu:"Türkiye'ye teşekkür ederim, benim tedavimi yapıyorlar. Umarım tedavim olumlu sonuç verir. Gözümü ve ellerimi geri istiyorum. Artık hareket etmek istiyorum. Daha önce kalkıyordum, çalışıyordum ama şimdi hiçbir iş yapamıyorum. Tek başıma yemeğimi bile yiyemiyorum. İnşallah eski günlerime dönerim."Babası ve iki kardeşinin halen Suriye'de olduğunu belirten Essalih, onların da Türkiye'de yanında olmasını istediğini sözlerine ekledi.Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakan Belibükük de zor günler geçiren Essalih ve ailesinin her zaman yanında olduklarını söyledi.Ellerinden geldiğince Essalih'in acılarını dindirmeye çalıştıklarını anlatan Belibükük, şunları kaydetti:"Rava Essalih'in eski hayatına dönebilmesi için gereken tüm tedavileri yaptırmak istiyoruz. Rava kardeşimizin sadece yüzünde yüzlerce şarapnel var. Kopan sol eli için bir akıllı el protezi almayı planlıyoruz. Ayrıca kaybettiği gözü için Adana'da 3 ameliyat olacak. İnşallah tedavi süreci olumlu geçer gözüne ve eline kavuşur."