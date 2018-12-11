Gözün Düşmanı Soğuk Hava

Kış aylarında soğuk ve kuru havayla birlikte cildimiz daha fazla neme ihtiyaç duyuyor. Cilt tabakasında gözle görülür şekilde çatlaklar oluşabiliyor. Peki soğuktan zarar gören tek bölge cildimiz mi? Kuru ve sert hava cildimizi olduğu kadar gözlerimizi de olumsuz etkiliyor. Gözlerimizin doğal nemini kaybetmesine ve kurumasına neden olabiliyor

SOĞUK VE SERT HAVA GÖZLERİ KURUTUYOR

Kışın gelmesiyle birlikte günlük hayatın içinde bir çok alanda sıcak hava üfleyen ısıtıcılara ve kalorifere maruz kalıyoruz. Ev, iş, araba, market gibi alanlarda ve toplu taşımada klimaların üflediği sert ve kuru havayı nüfus ediyoruz. Isınmak için kullanılan klima ve kaloriferler havadaki nem seviyesini düşürüyor. Ortam havasını kurutarak, vücut dengesini olumsuz etkileyen ısıtıcıların cilt ve solunum sistemi üzerinde zararlı etkileri olabiliyor. Kuru ve nemsiz hava cildimizi olduğu kadar gözlerimizi de olumsuz etkiliyor ve gözlerde kuruluğa neden olabiliyor. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, 'kuru gözün en büyük belirtisi gözlerde aşırı yanma, batma, kuruluk hissi ve zaman zaman da buna bağlı olarak oluşabilecek aşırı sulanmadır. Kızarıklık da sık görülür. Bunun için kalorifer ve ısıtıcı bulunan ortamlarda eğer hava kuruysa, odayı nemlendirici cihazlar veya gözyaşı damlaları kullanılabilir. Ayrıca bol sıvı alımı ve gözyaşı üretimini arttıran omega-3 ağırlıklı beslenme de faydalıdır. Özellikle kontakt lens kullananlarda bu belirtiler daha da artabilir, bu gibi durumlarda suni gözyaşı damlalarıyla beraber 1 günlük tek kullanımlık silikon lensleri tercih etmek uygun olacaktır', diyor.