Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
A Spor ekranlarında gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu, Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima ederek "Beni mahkemeye versinler anlatayım" ifadelerini kullandı.
20.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:08
Süper Lig'de kıran kırana geçen yarışta Başakşehir bitime 1 hafta kala Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu garantiledi.
"MASKELİ BALO SONA ERDİ"
Başakşehir'in bu sezon oynadığı maçlarda lehine uygulanan hakem kararları ile rakiplerinin aleyhine uygulanan hakem kararları A Spor'da protesto edildi. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından, "Maskeli Balo sona erdi" diyerek Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti.
"BENİ MAHKEMEYE VERSİNLER ANLATAYIM"
Toroğlu, "Beni mahkemeye versinler anlatayım" diyerek dakikalarca programda maskesini gözlerine takarak yayın yaptı.
Etiketler: Erman Toroğlu, Başakşehir, Spor, Haber
Yorumlar (184)
MURAT: TS 3-1 DEN MAÇI KAYBETTİ BIRAK ERMAN HOCALAR MAL MAL KONUŞSUN NE VAR BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLDU NE OLMUŞ
KURTULUŞ: SIRF ÇEKEMEMEZLİK MAÇ AKŞAMI HEM O HEM DİGER YORUMCU BAŞAKŞEHİRE SÖYLEMEDİKLERİ KALMADI SIRF BU YÜZDEN A SPOR İZLEMEKTEN YAZGEÇTİM
ES-ES26: Ya bi gidin işinize, adamlar ligin bitimine 1 hafta kala 7 puan farkla şampiyon olmuş ne hakemi ne şampiyon yapması. Şampiyon olacak bi takım 3-1 önde götürdüğü maçı son dakikalarda vermez rakibine. Verdinmi şampiyon olamazsın işte böyle. Bırak algı yapmayı bi yerlere şirin gözükmeye çalışmayı. Bıktım artık seni görmekten erman hoca. Her olayında bi provokasyon. Çok geriyosun ortalığı. Sezon başı futbolu iyi takip eden adam kağıt üzerinde kadrolara baksa ya başakşehir ya gs şampiyon olur derdi.