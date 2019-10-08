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Gözüne su kaçınca kaza kaçınılmaz oldu

Bilecik'te motosikleti ile seyir halinde olan sürücünün gözüne yağmur damlası kaçınca kaza kaçınılmaz oldu.

08.10.2019 16:02Gözüne su kaçınca kaza kaçınılmaz oldu
Bilecik'te motosikleti ile seyir halinde olan sürücünün gözüne yağmur damlası kaçınca kaza kaçınılmaz oldu.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'nden Bilecik istikametine seyir halinde bulunan 11 DM 847 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Gürol'un gözüne, Bursa yol ayrımına gelmeden yağmur damlası kaçtı. Bu esnada kısa süre göremeyen sürücü, önünde seyir halinde bulunan bir tırın dorsesine çarptı. Tır şoförü kazayı fark etmediği için yoluna devam ederken, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Gürol yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağ bacağının kırıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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