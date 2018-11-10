Gözünü Avrupa'nın Zirvesine Dikti

MESUT KARADUMAN - Çok küçük yaşlarda başladığı tekvandoda kısa sürede önemli başarılara imza atan, boynuna Balkan ve Türkiye
şampiyonlukları ile dünya ikinciliği madalyalarını taktıran 15 yaşındaki milli sporcu Işıl Zafer, çalışmalarını Avrupa
'nın en iyisi olabilmek için sürdürüyor.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Yunanistan
'da düzenlenen 3. WTE Başkanlık Kupası'nda da altın madalya kazanarak, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Zafer, Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Balkan şampiyonluğundan sonra Avrupa'da da altın madalya kazanmayı hedefliyor.
Haftada 6 gün antrenman yapan Işıl, 28 Kasım-2 Aralık
tarihlerinde İspanya
'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda kızlarda Türkiye'yi temsil edecek.
Milli sporcu Işıl Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma seçilerek katıldığı uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmekten mutlu olduğunu söyledi.
Işıl Zafer, tekvandoya başladıktan sonra hiç bırakmayı düşünmediğini ifade ederek, "İlkokulda bize bir kağıt vermişlerdi, orada bu sporla ilgili bir şeyler gördüm ve tekvandoyu merak ederek başladım. 9 yaşında bu spora başladım ve o günden sonra hiç bırakmadım. Balkan şampiyonluğum var, geçen yıl Mısır
'da dünya ikinciliği elde etmiştim. Türkiye şampiyonalarında da derecelerim var." dedi.
Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için aralıksız antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Işıl Zafer, "Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Yunanistan'da düzenlenen 3. WTE Başkanlık Kupası'nda da altın madalya kazandım. Burada elde ettiğim dereceden dolayı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak ve orada bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Çok çalışıyorum ve hedeflediğim başarıya ulaşacağıma inanıyorum." diye konuştu.
" Tekirdağ
'dan olimpiyatlara sporcu göndermek istiyoruz"
Işıl Zafer'in antrenörü Oğuzhan Tokgöz de bugüne kadar milli takıma 20 sporcu kazandırdıkları için mutlu olduklarını aktardı.
Tokgöz, Işıl'ın 5 yıl gibi kısa sürede çok güzel başarılar elde ettiğini dile getirerek, "Işıl bizim en iyi sporcularımızdan biri. Her geçen yıl kendini daha da geliştirerek yoluna devam ediyor. Dünya ve Avrupa ikinciliği ile 4 de Türkiye şampiyonluğu var. En son Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandı." ifadelerini kullandı.
Milli takıma sporcu kazandırmak ve ülkeye güzel derecelerin kazandırılması için gayret gösterdiklerini aktaran Tokgöz, şunları kaydetti:
"Kendisinden çok şeyler bekliyoruz. Tekirdağ'dan olimpiyatlara sporcu göndermek istiyoruz. Işıl da bunların en büyük adaylarından birisi. Haftada 6 gün antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şampiyonalardan gelecek derecelerle herkes emeğinin karşılığını alacak diye bekliyoruz."
Avrupa
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:41