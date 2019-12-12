Haberler » 3. Sayfa » Gözyaşları arasında toprağa verildi - Haberler

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Bursa'da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü gözyaşları arasında toprağa verildi.

12.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:32Gözyaşları arasında toprağa verildi
'da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ahmet Erdin K. idaresindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon, petrol istasyonuna dönmek istediği sırada, aynı istikamette seyreden Yusuf Çelik (42) isimli elektrikli bisiklet sürücüsünü fark etmeyince altına aldı. Yola devam eden kamyon sürücüsünü petrol istasyonundaki çalışanlar uyardı. Daha sonra duran sürücü yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Yusuf Çelik'i İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Çelik yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Çelik (42) öğle namazına müteakip Çimen Caminde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - BURSA

Yusuf Çelik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:16 Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi - Haberler
17:16 Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti - Haberler
17:15 Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
17:15 Cezayir, 10 ay süren siyasi karışıklığın ardından sandık başında - Haberler
17:14 Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor - Haberler
17:12 Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
16:15 Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Haberler
16:12 Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Haberler
16:10 Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! - Haberler
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
12.12.2019 17:26:28