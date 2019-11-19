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Gözyaşları içinde yanan evini izledi, komşuları teselli etti

Gözyaşları içinde yanan evini izledi, komşuları teselli ettiİSTANBUL - Bağcılar'da yaşlı bir kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları gözyaşları içinde izledi.

19.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:07
Gözyaşları içinde yanan evini izledi, komşuları teselli etti
İSTANBUL - 'da yaşlı bir kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları gözyaşları içinde izledi. Yaşlı kadını komşuları teselli ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yenigün Mahallesi, 621 Sokak'ta bulunan apartmanda çıktı. Apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın son katta oturan yaşlı bir kadının evine sirayet etti. Yaşlı kadın komşularının yardımıyla bulunduğu daireden çıkartıldı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. ekipleri yangına müdahale ettiği sırada, yaşlı kadın gözyaşları içinde evinin alevlere teslim olmasını izledi. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın uzun bir süre olayın şokunda kaldı. Ekipler tarafından söndürülen çatı katı ve son kattaki dairede maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
Gözyaşları içinde yanan evini izledi, komşuları teselli etti

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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