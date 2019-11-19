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Yaşlı kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi

Bağcılar'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, son katta oturan yaşlı kadının evine sirayet etti. Gözyaşları içinde evinde çıkan yangını izleyen yaşlı kadını komşuları teselli etti.

19.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:49

'da yaşlı bir kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi. Yaşlı kadını komşuları teselli ederken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yenigün Mahallesi 621. Sokak'ta bulunan apartmanda çıktı. Apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın son katta oturan yaşlı bir kadının evine sirayet etti. Yaşlı kadın komşularının yardımıyla bulunduğu daireden çıkartıldı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yaşlı kadın gözyaşları içinde evinin alevlere teslim olmasını izledi. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın, uzun bir süre olayın şokunda kaldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Ekiplerce söndürülen çatı katı ve son kattaki dairede maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Yaşlı kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi

Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


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