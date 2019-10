GPD Başkanı Aykaç: "Gıdadaki fiyat artışının çözümü uzun vadeli tarım projesi"İSTANBUL - Sektörün önde gelen perakendecilerinden oluşan GPD (Gıda Perakendecileri Derneği), Ortak Gelişim Kongresi ile altıncı kez sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Kongre sonrası açıklamalarda bulunan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın çözümü için, "Artan nüfus dolayısıyla kendimize yeten uzun vadeli tarım projelerini hayata geçirmeliyiz" dedi.Sektörün önde gelen perakendecilerinden oluşan üyeleriyle, her gün 81 ilde, 18 milyon hanede 68 milyon tüketiciyle doğrudan temasta olan ve 150 milyar TL ciro ile 425 binin üzerinde istihdamı temsil ederek ekonomiye katma değer sağlayan GPD (Gıda Perakendecileri Derneği) düzenlediği Kongre ile sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. "Gelecek, Çevik ve Dayanıklı Olanların" teması başlığı altında buluşan kongereye GPD Başkanı Galip Aykaç, A101 'in CEO'su Erhan Bostan, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Migros İcra Başkanı Ömer Özgür Tort, Tchibo Genel Müdürü Tuğba Yapıncak, ŞOK CEO'su Uğur Demirel, Tavuk Dünyası CEO'su Bora Volkan Mumcu, McDonalds Genel Müdür Oğuz Uçanlar ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.Kongre sonrasında basın mensupları ile buluşan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç sektörün gündeminde yer alan konuları, perakende dünyasındaki format ve stratejilere, yeni trendlere, tüketici alışkanlıklarına ve beklentilere, finansman modellerine ve ekonomik süreçlere dair değerlendirmeleri paylaştı."Perakende sektöründe meydana gelecek sıkıntılar ülke ekonomisine de yansır"Sektör ve ülke gündemine dair görüşlerini de paylaşan Aykaç, enflasyon ile mücadelede, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde, kayıt içi gelirin ve istihdamın artırılmasında, modern perakendenin önemli rol oynadığını vurguladı. Aykaç sözlerini şöyle sürdürdü:"Modern perakende, geniş ekosistemi sayesinde ülke ekonomisine olan dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit bir rol oynamaktadır. Modern gıda perakendesi sektörünün 150 milyar TL seviyesindeki cirosunun ve 425 binin üzerindeki istihdamının direkt etkisinin beraberinde, eko sistemimiz içinde etkilediğimiz sektörlerle bu rakamlar daha da önemli boyutlara ulaşmaktadır. Çarpan etkisi gıda perakendesinde 1,3 iken, perakendenin diğer kolları da dahil edildiğinde bu etki 2 civarına çıkmaktadır. Başka bir deyişle, perakendenin 1 birim büyümesi, genel ülke ekonomisine 1,5 - 2 kat olarak yansımaktadır. Dolayısıyla perakende sektöründe meydana gelecek sıkıntılar da, ülke ekonomisine ve enflasyona bu oranda yansıyacaktır.""Enflasyondan arındırılmış ciro artışı yüzde 7"2018'deki toplam tüketim harcamalarının 1.061 milyar TL olduğunu söyleyen Galip Aykaç bu harcamaların yüzde 54'ünü gıda harcamalarının oluşturduğunu dile getirerek 571 milyar TL olduğunu dile getirdi. 2019'un ilk 6 ayı için de değerlendirmelerde bulunan Aykaç, enflasyondan arındırılmış ciro artışını yüzde 7, mağaza sayısı artışını yüzde 11, metrekare artışının yüzde 6, istihdam artışını ise yüzde 6 olarak açıkladı.Özellikle son 1 yılda artan gıda fiyatlarındaki artışlara da değinen ve bu konuda kendilerinin de rahatsızlık duyduğunu ifade eden Aykaç, "Tarım ve hayvancılık politikalarının güçlendirilmesi, üreticimizin daha çok desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekiyor. Gerek ülkemiz şartlarına gerekse tüketicimizin alışkanlıklarına uygun düzenlemeler yapılması, bizim ve devletimizin kaynaklarının optimumda kullanılması açısından dikkat edilmesi gereken bir husus" dedi.Aykaç aynı zamanda açıklamalarına şu şekilde devam etti;"Ülkemiz şuanda geçen sene itibari ile ekonomik sorunlar nedeniyle zor süreçler geçiriyor. Bu süreçler içerisinde sektörün daha dayanıklı ve çevik olarak ayakta kalabilmesinin yollarını aramaktayız. Ülkemiz uzun vadeli planlama yapma konusunda sınıfta kalıyor. Onun da sıkıntılarını yaşıyoruz. Özellikle tüketicilerin ihtiyaçları olan konularda uzun vadeli planlamalar yapabilirsek bu sorunların altından kalkacağız. Bunlar direk tüketiciyi ilgilendiren konular. Gıda sektöründeki sebze-meyve ve et ile ilgili yaşanılan fiyat sorunlarının da çözümü ancak bu uzun planlamalarla birlikte atlatılabilir ve geç kaç kalmadan yapmamız gereken planlamalar bunlar. Her geçen saniye aleyhimize işliyor.""Dünyanın geleceği tarımda"Ayrıca fiyat artışının önüne geçilmesi ve tüketiciye en iyi şekilde ulaşılmasının en etkili yolunun tarımdan geçtiğini de söyleyen Aykaç;"Dünyanın geleceği tarımda. Nüfus artıyor bu yüzden de artan nüfusu beslemeye ihtiyacımız var. Öyleyse tarım çok önemli. Bu yüzden tarım konusunda kendi kendimize yeter hale gelmek zorundayız. Uzun vadeli bir tarım politikası oluşturulur ve uygulanır ise biz sıkıntıların üstesinden geliriz demektir" dedi.Son olarak da geçen yılki gibi bir senaryoyu bu yıl beklemediklerini belirten Aykaç," Biz bu sene geçen yılki gibi bir durumun olacağını düşünmüyoruz. Çünkü ürünlerin rekolteleri çok iyi geliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı."Ülke ekonomisinin iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz"Yönetim kurulu üyelerinden A101'in CEO'su Erhan Bostan da yapmış olduğu değerlendirmelerde dernek olarak zor şartlarda bile ülke ekonomisi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek;"Ulusal bazda hizmet veren tüm zincirler bu yapının üyesi. Temsiliyet oranı çok yüksek ve ülkemizin içinden geçtiği her türlü koşulda da üyelerin ve yönetimin tamamı ülke ekonomisinin iyileşmesinde elinden geleni esirgemiyor. Özetle, istihdam artışında ve vergi tahsilatında çok önemli görevleri üstlendiğimizi söyleyebilirim" dedi."Bizim için temel konu verimliliktir"Ayrıca firma olarak da fiyat artışlarından tüketicilerin etkilenmemesi için çalıştıklarını da söyleyen Erhan Bostan bu anlamda, "Görev tanımımız zaten en uygun fiyatla ürünleri satmak. Bunun da gereği olarak sürekli kendi verimliliğimizi sorgularız. Kendi maliyetlerimizi nasıl azaltabilirizin peşindeyiz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı zaten zorunlu olarak hızlandırdık geçen yıldan bugüne. Tüketiciye daha geniş bir yelpazeyi daha da uygun fiyatla sunmak için farklı projelere girdik. Örneğin biz de kendi içimizde meyve sebze konusunda örgütlenmeye gittik ve ürün yelpazesini arttırdık. Temel konu bizim için verimliliktir" ifadelerini kullandı.