Menü
Haberler ›› Ekonomi ››GPD: Tedbir aldık, bütün talep karşılanacak - Ekonomi

GPD: Tedbir aldık, bütün talep karşılanacak

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası salgının yayılma ihtimali vatandaşları tedirgin ediyor.

11.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:56
GPD: Tedbir aldık, bütün talep karşılanacak
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası salgının yayılma ihtimali vatandaşları tedirgin ediyor. Bu tedirginlik nedeniyle oluşabilecek yoğunluk nedeniyle marketlerden "Yeterli stoğumuz var' açıklaması geldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Ekonomi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Ekonomi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Ekonomi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu