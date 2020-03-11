GPD: Tedbir aldık, bütün talep karşılanacak
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası salgının yayılma ihtimali vatandaşları tedirgin ediyor.
11.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:56
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası salgının yayılma ihtimali vatandaşları tedirgin ediyor. Bu tedirginlik nedeniyle oluşabilecek yoğunluk nedeniyle marketlerden "Yeterli stoğumuz var' açıklaması geldi.
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Kaynak: Dunya.com
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