27.06.2019 21:39
Haberler » 3. Sayfa » Haber

GPS cihazı ile takip ettiği kızını silahla öldüren baba tutuklandı

GPS cihazı ile takip ettiği kızını silahla öldüren baba tutuklandıBALIKESİR - Antalya'dan Balıkesir'e kadar GPS cihazı ile takip ettiği kızına önce kaza yaptıran, sonra silahla vurduğu iddia edilen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GPS cihazı ile takip ettiği kızını silahla öldüren baba tutuklandı
BALIKESİR - Antalya 'dan Balıkesir 'e kadar GPS cihazı ile takip ettiği kızına önce kaza yaptıran, sonra silahla vurduğu iddia edilen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan itibaren doktor kızını takip eden baba Balıkesir 'in Havran ilçesinde kızının kullandığı araca önce çarptı, sonra tabanca ile kurşun yağdırarak öldürdü. İddiaya göre, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki acil serviste görev yapan doktor Gülnur Yılmaz'ın 07 GIF 26 plakalı aracına takip cihazı koyan baba Mustafa Ali Yılmaz 35 KC 919 plakalı araç ile kızını takibe aldı. Gece 01.00 sıralarında Balıkesir 'in Havran ilçesi Büyükşapcı Mahallesi Hamasçakılı mevkiine geldiğinde ise önce kızının kullanmış olduğu aracına çarparak yoldan çıkarttıktan sonra kurşun yağdırarak kızını öldürdüğü iddia edildi.
Olay sonrasında Edremit 'te polise teslim olan Mustafa Ali Yılmaz daha sonra Havran Jandarma Komutanlığına soruşturma için teslim edildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine sevk edilen katil zanlısı burada savcılık soruşturması ardından nöbetçi mahkemeye tutuklanma istemiyle sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan katil zanlısı burada tutuklanarak Burhaniye Cezaevine sevk edildi.GPS cihazı ile takip ettiği kızını silahla öldüren baba tutuklandı
Kaynak: İHA
Antalya , Balıkesir , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:38 GPS cihazı ile takip ettiği kızını silahla öldüren baba tutuklandı
21:36 Oyun oynayan çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
21:32 - Bursa'da ahırda çıkan yangında 10 ton buğday kül oldu
21:29 'İnternet kafeye gidiyorum' diye giden kayıp Nesrin'le ilgili şok gelişme
21:17 Kerkük'te art arda 2 patlama: en az 24 yaralı
21:17 Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
21:00 Fransız saldırgan intihar etti