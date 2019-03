Grafikli - Buteflika'nın Adaylığı Gölgesinde Cezayir'i Bekleyen Muhtemel Senaryolar

Kaynak: AA

AHMED ABDULAZİZ - Cezayir 'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığı ülkede geniş çaplı protestolara neden olurken, siyasi uzmanlar ise ülkeyi bekleyen farklı birtakım senaryoların gerçekleşme ihtimalinden söz ediyor. Söz konusu ihtimaller; "Buteflika'nın adaylıktan çekilmesi, muhalefetle uzlaşı halinde seçimlerin bir yıl ertelenmesi, yönetimin tek başına güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleme kararı alması ve seçimlerin zamanında yapılarak Buteflika'nın seçimi kazanması" şeklinde sıralanıyor.Mevcut Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika 10 Şubat'ta yeniden aday olacağını açıkladı. Destekçilerinin çağrısı üzerine bu kararı aldığını söyleyen Buteflika, seçilmesi durumunda uzlaşı kongresi düzenleyeceği ve geniş çaplı reformlar gerçekleştireceği vaatlerinde bulundu.Ülkeyi 1999'dan bu yana yöneten Buteflika'nın artık yönetimden çekilmesini isteyen Cezayirliler de tepki amacıyla sokaklara döküldü.Cezayir'de halk gösterileri devam ederken, siyasi uzmanlar da ülkeyi bekleyen muhtemel senaryoların varlığından söz ediyor. Bazı uzmanlar, 1962'de Fransa 'dan bağımsızlığını alan Cezayir'de, o günden bu yana böyle bir krizin yaşanmadığını savunuyor.Buteflika'nın adaylıktan çekilme ihtimalini uzak gören analistler, bunun gerekçesini ise "kendisini destekleyen kesimlerin güçlülüğü" olarak açıklıyor. Buteflika'yı 5. dönem için de destekleyenler arasında ülkenin en büyük 4 partisi, en büyük işçi sendikası ve en büyük iş adamları derneği yer alıyor.İktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Merkez Komite Üyesi Abdulazim Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Şahsi olarak görüşüm, Buteflika'nın adaylıktan çekilmeyeceği yönünde." dedi.Cumhurbaşkanı Buteflika'nın geçmişteki söylemlerini hatırlatan Said, "Buteflika'nın çekilme ihtimalinin de var olduğunu söylemek gerek. Çünkü kendi kanaatine bağlı bir durum. İlk aday olduğunda yaptığı konuşmada, vatanın ve en büyük 4 partide mücadele eden kişilerin çağrısına uyarak adaylığımı ortaya koydum demişti." ifadelerini kullandı.Avukat ve siyasi aktivist Assad Seyyid Ahmed de "Buteflika, sokağın baskısı karşısında daha fazla dayanamayarak adaylıktan çekilecek." görüşünü savundu.Ahmed ayrıca muhalefetin büyüklüğü nedeniyle şu an yönetim kulislerinde siyasi hesaplaşma hazırlıkları yapıldığını iddia etti.- Muhalefetle uzlaşı içinde seçimlerin ertelenmesi ihtimaliYönetimin muhalefetle bir şekilde uzlaşarak seçimleri ertelemesi de muhtemel senaryolardan biri olarak görülüyor.Cezayir'de muhalefetteki partiler ve belirgin şahsiyetler, geçen pazartesi düzenledikleri toplantıda yönetimden seçimlerin bir yıl ertelenmesini ve Cumhurbaşkanı'nın sağlık sorunlarından dolayı makamının boş olduğunun duyurulmasını istedi.Bu bağlamda Cezayirli Siyasi Uzman Muhammed es-Sağir, muhalefet tarafından gündeme getirilen bir yıllık sürenin adeta bir geçiş dönemi anlamına geldiğini söyledi.Sağir, siyasi bir uzlaşı söz konusu olursa seçimlerin bir yıl ertelenmesinin mümkün olduğunu vurguladı.Cezayir'in bir geçiş sürecine girmesinin muhalefetin taleplerinin gerçekleşmesi anlamına geldiğini belirten Sağir, bunun da şu anki yönetimin içinde bulunduğu krizden çıkmak için düşündüğü planlarından biri olduğunu dile getirdi.- Güvenlik gerekçeleriyle seçimlerin tek taraflı ertelenmesiBir diğer görüşe göre de barışçıl olmasına rağmen gösterilerin devam etmesi nedeniyle güvenlik durumu kötüye gidebilir, seçimlerin belirlendiği zaman diliminde yapılamayacağı ilan edilebilir.Cumhurbaşkanı Buteflika'ya muhalif kesimlerin taleplerini kabul ettirmek amacıyla genel grev ilan etmeleri, böyle bir senaryoyu kolaylaştırabilir.Cezayirli gazeteci Fevzi Buallam bu konuya ilişkin "Gösterilerin sürmesi ve şiddetinin artması ya da memurların da geniş katılımıyla bir genel grevin yapılması seçimlerin tek taraflı ertelenmesi senaryosunu beraberinde getirebilir." ifadelerini kullandı.Bu durumda tek çözüm yolunun tek taraflı olarak seçimlerin güvenlik gerekçeleriyle ertelenmesi kararı olacağını belirten Buallam, meydanlardaki gelişmelere göre olağanüstü halin ilanının da mümkün olduğunu aktardı.Buallam seçimleri reddeden gösterilerin sürmesi ve geniş çaplı grev çağrılarının yaygınlaştığı bir ortamda çoğunlukla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin normal şekilde yapılmasının mümkün olmadığını hatırlattı.Seçimlerin zamanında yapılması ve Buteflika'nın kazanmasıBüyük tepki dalgasına rağmen yönetimin, Buteflika'nın adaylığında ısrarı, en güçlü senaryolardan biri.Cezayirli Siyaset Uzmanı Muhammed Tavati, "Eldeki tüm göstergeler, yönetimin seçimleri zamanında yapacağını, Buteflika'nın kazanacağı konusunda kararını vermiş olduğunu gösteriyor." dedi.Buteflika destekçilerinin seçimlerden sonra ellerinde seçimler gibi meşruiyet kozu bulunacağını hatırlatan Tavati, seçimler tamamlandıktan sonra muhalefetle anlaşmaya oturabileceklerini dile getirdi.Tavati, görevden ayrılmış bir liderin siyasi kanadı olarak muhalefetle zayıf konumdayken anlaşma yapmaktansa, iki aydan daha kısa bir süre içinde seçimleri kazanmış olan bir liderin çevresindeki grup olarak anlaşmaya oturmanın daha elverişli olduğunu ifade etti.