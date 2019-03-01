Grafikli - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat Ayı Tempolu Geçti

ZAFER FATİH BEYAZ - Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde 20 günde 21 şehirde mitinglere katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında miting maratonuna 8 Şubat tarihinde Sivas
'ta başladı. Aydın
'da 9 Şubat'ta vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 12 Şubat'ta Kastamonu
ve Çorum
, 15 Şubat'ta da Bursa
mitinglerine katıldı. Edirne
mitingi için 16 Şubat'ta kente giden Erdoğan, 17 Şubat'ta Afyonkarahisar
ve Balıkesir
mitinglerinde halka seslendi. Burdur
ve Isparta
'da 18 Şubat'ta vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Şubat'ta ise Denizli
ve Manisa
'ya gitti. Muğla
'ya 22 Şubat'ta giden Erdoğan, 23 Şubat'ta Kahramanmaraş
, 24 Şubat'ta da Kayseri
ve Hatay
mitinglerine katıldı.
Erdoğan, 25 Şubat'ta Yozgat
ve Tokat
'ta halka hitap ederken, 26 Şubat'ta Giresun
ve Erzincan
'da, 28 Şubat
'ta da Erzurum
'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Dört TV
Yayını
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerin yanı sıra bu süreçte televizyonların canlı yayınlarına da katıldı. Erdoğan, 15 Şubat'ta ATV-A Haber ortak canlı yayını, 23 Şubat'ta CNN Türk- Kanal D
ortak yayını, 26 Şubat'ta da NTV- Star
TV ortak canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Erdoğan, 3 Şubat'ta da TRT'nin ortak yayınında "Cumhurbaşkanı Özel" programına katıldı. Rusya
'da üçlü zirve
Erdoğan, 2-3 Şubat'ta Ürdün
Haşimi Kralı II. Abdullah ile İstanbul
'da bir araya geldi. Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde 5 Şubat'ta kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Şubat'ta bir araya geldi.
Erdoğan, 7 Şubat'ta da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD
Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabul etti.
Rusya'nın Soçi
kentinde 14 Şubat
'ta Suriye
konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
eşlik etti. Çırağan Sarayı
'nda 19 Şubat'ta düzenlenen Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump
ile de 22 Şubat'ta telefonda görüştü. Çad
Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno ile 27 Şubat'ta bir araya gelen Erdoğan, aynı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner
'i ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinden bazı kanaat önderlerini ayrı ayrı kabul etti.
Törenler ve açılışlar
Şubat ayında temel atma ve açılış törenlerine katılan Erdoğan, Üsküdar
'da yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camii Açılış Töreni'ne, Atatürk Kültür Merkezi
Temel Atma Töreni'ne, Beyoğlu
Camikebir'deki Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne ve Tuzla Tersanesi
'nde düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) Denize İniş Töreni'ne katıldı. Taksim
Camisi inşaatında incelemelerde bulunan Erdoğan, partisinin İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı ve partisince AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Ankara
Seçim İşleri İnceleme ve Onaylama Komisyonu Başkanlığı Toplantısı'na iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında Ankara'da düzenlenen Keçiören
, Sincan
, Mamak
, Altındağ
ve Etimesgut
toplu açılış törenlerinde halka hitap etti.
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Kaynak: AA