Grafikli - Daib'den İki Ayda 270,6 Milyon Dolarlık İhracat

Kaynak: AA

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden ocak ve şubat aylarında toplam 270 milyon 652 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.AA muhabirinin, DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, birlik bünyesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten ocak ve şubat aylarında 152 ülkeye ürün gönderildi.Ocak ayında 125 milyon 437 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin şubat ayı ihracat tutarı ise 145 milyon 215 bin dolar olarak kayıtlara geçti.Bu iki aydaki dış satımının 209 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Tarım sektöründen 47 milyon 828 bin dolarlık, madencilik sektöründen 13 milyon 721 bin dolarlık ürün ihraç edildi.Sektörel bazda bakıldığında ise ilk sırayı 35 milyon dolarla makine sektörü aldı. Bu sektörü 33,7 milyon dolarla hazır giyim, 32 milyon dolarla kimya, 25 milyon dolarla da otomotiv sektörü izledi.Ocak ve şubat aylarında hazır giyim ihracatı yüzde 10 artışla 33 milyon 738 bin dolara, çimento dış satımı yüzde 36 yükselişle 11 milyon 638 bin dolara çıktı.En fazla ihracat Irak'aBölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı.Söz konusu dönemde Irak'a 59 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 19 milyon dolarlık ihracatla Almanya, 15 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 14 milyon dolarla İran, 8 milyon dolarla Libya izledi.İhracatçılar bu yıldan umutluDAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ihracat açısından 2018'i başarıyla geçirdiklerini, 2019 yılına da umutla başladıklarını söyledi.Ocak ve şubat aylarında ihracatın genellikle düşük seviyelerde olduğunu belirten Tanrıver, "Ocak ve şubat ayında 270 milyon 652 bin dolarlık ihracatımız oldu. Yıllık 2 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Bu hedefi çok rahat yakalayacağız." dedi.Tanrıver, mart ayı itibarıyla ihracatta ciddi artış beklediklerini, firmaların buna hazır olduğunu dile getirdi.İhracatçıların gözü Meksika ve Polonya'daEthem Tanrıver, Meksika ve Polonya gibi hızlı büyüyen ülkelere ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade etti.Geçen ay Özbekistan'a gittiklerini söyleyen Tanrıver, şunları kaydetti:"Özbekistan'a ciddi ihracat yapacağımızı düşünüyoruz. Ziyaretlerimizde orada ciddi bir inşaat sektörü ve hızlı büyüme olduğunu gördük. Bu fırsatı herkesin değerlendirmesini istiyoruz. Bizim İpek Yolu güzergahında olmamız, tren hattı bağlantı noktasının Özbekistan'a kadar devam etmesi ihracatımızı tetikleyecektir. En önemli sorun nakliye. İnşallah bunu da tren yoluyla çözersek Özbekistan'da ciddi pazarımız olacak.DAİB'in ihracat yaptığı iller İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere sınır. Bu ülkelerde yaşanan sıkıntılar birliğimizi de etkiliyor. Zoru başarıyor, güç birliğiyle ihracat yapmaya çalışıyoruz. Sınır kapılarına yakınlığı sebebiyle 17 il içinden en çok ihracat Şırnak, Iğdır ve Ağrı'dan yapılıyor. Erzurum'da da büyük bir ivme yakaladık."