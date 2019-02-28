Grafikli - Fetö Sanıkları Hesap Veriyor

Kaynak: AA

SAVAŞ GÜLER - Hain darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin mart ayında 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 29 davaya bakılacak.FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar sürerken, açılan davalardaki yargılamalar da devam ediyor.Mart ayında 14 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan, gerekse kamuoyunda önem taşıyan 29 dava görülecek. Bu davalarda bin 843 kişi yargılanacak.FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 9, örgütün yapılanmasına yönelik ise 11 kentte 20 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 188, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 655 sanık hakim karşısına çıkacak.Bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 1 Mart'ta Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı gün, FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava görülecek.Ankara'da martta, FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı, örgütün 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemleriyle ilgili 142 kişinin hakim karşısına çıkacağı ve darbe teşebbüsü sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilmesi faaliyetlerine ilişkin 68 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edilecek.Ayrıca Bayburt'ta örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı dava ile İstanbul'da takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davalar görülecek.Mart ayında görülecek bazı davalar şunlar:1 MartDava adı: Genelkurmay çatı davası (224 sanıklı)Yer: Ankara 17. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 1 MartSaat: 09.30Dava adı: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 1-8 MartSaat: 09.30Dava adı: Sakarya'da FETÖ üyesi olduğu iddia edilen iş adamlarının yargılandığı dava (46 sanıklı)Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 1 MartSaat: 09.00Dava adı: Kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yargılandığı dava (34 sanıklı)Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 1 MartSaat: 11.004 MartDava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)Yer: Ankara 4. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 4-29 MartSaat: 09.30Dava adı: KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası (142 sanıklı)Yer: Ankara 19. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 4-22 MartSaat: 09.30Dava adı: "17 Aralık soruşturması"nda kumpas davası (67 sanıklı)Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)Tarih: 4-15 MartSaat: 09.30Dava adı: "Balyoz" hakimi Ömer Diken'in FETÖ'den yargılandığı davaYer: İzmir 16. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 4 MartSaat: 15.00Dava adı: FETÖ'nün Manisa'daki darbe girişimi davası (7 sanıklı)Yer: Manisa 4. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 4 MartSaat: 09.305 MartDava adı: İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapılanma davası (13 sanıklı)Yer: Bolu Ağır Ceza MahkemesiTarih: 5 MartSaat: 10.00Dava adı: Mahrem imam yapılanması davası (16 sanıklı)Yer: Düzce 2. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 5 MartSaat: 10.00Dava adı: FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (23 sanıklı)Yer: Adana 13. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 5 MartSaat: 09.306 MartDava adı: FETÖ'nün emniyet içerisindeki mahrem yapılanma davası (13 sanıklı )Yer: Erzincan 2. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 6 MartSaat: 09.307 MartDava adı: KHK ile kapatılan DÜSİAD'ın yönetici ve üyelerinin yargılandığı dava (52 sanıklı)Yer: Düzce 2. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 7 MartSaat: 10.00Dava adı: FETÖ'nün emniyet yapılanması davası (30 sanıklı)Yer: Adana 11.Ağır Ceza MahkemesiTarih: 7 MartSaat: 09.308 MartDava adı: Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (19 sanıklı)Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 8 MartSaat: 10.00Dava adı: FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası (21 sanıklı)Yer: Bayburt Ağır Ceza MahkemesiTarih: 8 MartSaat: 09.0011 MartDava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (86 sanıklı)Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 11-15 MartSaat: 09.3012 MartDava adı: Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası (65 sanıklı)Yer: Konya 8. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 12 MartSaat: 09.3014 MartDava adı: Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması" davası (43 sanıklı)Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 14 MartSaat: 10.0019 MartDava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 19 MartSaat: 10.00Dava adı: Tekirdağ'da, FETÖ/PDY'nin TSK'deki "kripto yapılanması"na ilişkin dava (19 sanıklı)Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 19 MartSaat: 10.0022 MartDava adı: ÖKK darbe girişimi davası (68 sanıklı)Yer: Ankara 14. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 22-25 MartSaat: 09.30Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY yapılanması davası (17 sanıklı)Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 22 MartSaat: 10.0025 MartDava adı: Kaynak Holdingin eski yöneticilerinin yargılandığı dava (85 sanıklı)Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 25 MartSaat: 10.0026 MartDava adı: Eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in yargılandığı dava (7 sanıklı)Yer: Ankara 19. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 26 MartSaat: 09.30Dava adı: Bolu'da FETÖ'nün iş adamları yapılanması davası (13 sanıklı)Yer: Bolu Ağır Ceza MahkemesiTarih: 26 MartSaat: 10.0029 MartDava adı: Balyoz planı davası savcısı Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davaYer: İstanbul 23. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 29 MartSaat: 10.00Dava adı: FETÖ'nün kapatılan LALEDER'e ilişkin dava (25 sanıklı)Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza MahkemesiTarih: 29 MartSaat: 09.00