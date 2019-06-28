28.06.2019 09:16
Haberler » Spor » Haber

GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

GRAFİKLİ - Formula 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası 'nda heyecan, Avusturya 'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.
Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes , 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton , sezonun 6 yarışında birinciliğe ulaşırken takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti.
Formula 1'de Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton ( Büyük Britanya ): 187 puan
2. Valtteri Bottas ( Finlandiya ): 151
3. Sebastian Vettel ( Almanya ): 111
4. Max Verstappen ( Hollanda ): 100
5. Charles Leclerc (Monaco): 87
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 338 puan
2. Ferrari: 198
3. Red Bull : 137
4. McLaren : 40
5. Renault : 32
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası , Mercedes , Avusturya , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:13 "MotoGP'de sırada durak İspanya" başlıklı haberimiz, "MotoGP'de sıradaki durak Hollanda" şeklinde...
10:10 Comolli-Gomis görüşmesinde sürpriz Ali Koç sürprizi
10:09 "Madalyamı şehit ailelerine armağan ediyorum"
10:07 İbrahim Öztürk, Altay'da kalıyor
10:06 Mustafa Denizli'nin takımı Traktör Sazi, Erzurum'da kamp yapacak
10:02 Altınordu'da 4 as yolcu
10:01 MotoGP'de sıradaki durak İspanya