Grafikli - Formula 1'de Son Durak Abu Dabi

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek.<br><br>Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Kasım Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.</br><br><br>Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 10, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen 2 ve Kimi Raikkonen bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.<br><br>33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.<br><br>Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde: <br><br>Pilotlar klasmanı</br><br><br>1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 383 puan<br><br>2. Sebastian Vettel (Almanya): 302</br><br><br>3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 251</br><br><br>4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 237</br><br><br>5. Max Verstappen (Hollanda): 234</br><br><br>Takımlar klasmanı</br><br><br>1. Mercedes: 620 puan<br><br>2. Ferrari: 553</br><br><br>3. Red Bull: 392</br><br><br>4. Renault: 114<br><br>5. Haas: 90