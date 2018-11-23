Grafikli - Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanacak, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Spor Toto Süper Lig<br><br>Bugün<br><br>20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)<br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)<br><br>19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)<br><br>25<br><br>Kasım Pazar: <br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)<br><br>16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)<br><br>19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)<br><br>19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)<br><br>26 Kasım Pazartesi: <br><br>20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)<br><br>Spor Toto 1. Lig<br><br>Bugün: <br><br>19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)<br><br>16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)<br><br>16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)<br><br>16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)<br><br>16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)<br><br>19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)<br><br>26 Kasım Pazartesi: <br><br>19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)<br><br>TFF 2. Lig<br><br>Kırmızı Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.30 BUGSAŞ Spor-Kahramanmaraşspor (Ankara OSTİM)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Şanlıurfaspor-Darıca Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)<br><br>13.30 Kırklarelispor-Sivas Belediyespor (Kırklareli Atatürk)<br><br>13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)<br><br>13.30 Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdmanyurdu (Karaelmas Kemal Köksal)<br><br>13.30 Bandırmaspor Baltok-Tokatspor (Bandırma 17 Eylül)<br><br>13.30 Pendikspor-Menemen Belediyespor (Pendik)<br><br>13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)<br><br>13.30 Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)<br><br>Beyaz Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Gaziantepspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)<br><br>13.30 Bayrampaşa-UTAŞ Uşakspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)<br><br>13.30 Keçiörengücü-Sarıyer (Ankara Aktepe)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.30 Yılport Samsunspor-Hacettepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)<br><br>13.30 Ankara Demirspor-Sancaktepe Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)<br><br>13.30 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)<br><br>13.30 Eyüpspor-Niğde Anadolu (Esenler)<br><br>13.30 Kastamonuspor 1966-Manisaspor (Gazi)<br><br>13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)<br><br>TFF 3. Lig<br><br>1. Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Hekimoğlu Trabzon-Kozan Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)<br><br>13.00 Yomraspor-Nazilli Belediyespor (Yomra İlçe)<br><br>13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Körfezspor (Tepecik Şenol Güneş)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor (Batman Yeni Şehir)<br><br>13.30 Ergene Velimeşespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ergene Velimeşe)<br><br>13.30 Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor (Erbaa İlçe)<br><br>13.30 Şile Yıldızspor-Tire 1922 (Şile)<br><br>13.30 Gebzespor-Silivrispor (Gebze Alaettin Kurt)<br><br>2. Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Ofspor-Kırşehir Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)<br><br>13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)<br><br>13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kemerspor 2003 (Ziya Altınoğlu)<br><br>13.30 Bergama Belediyespor-Alibeyköyspor (Bergama 14 Eylül)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Pazarspor-Esenler Erokspor (Çaykur Didi)<br><br>13.00 Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)<br><br>13.00 Yeni Orduspor-Karşıyaka (Ordu 19 Eylül)<br><br>13.30 Adıyaman 1954-Van Büyükşehir Belediyespor (Adıyaman Atatürk)<br><br>13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük)<br><br>3. Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Kocaelispor-Karacabey Belediyespor (Kocaeli)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Turgutluspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)<br><br>13.00 Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)<br><br>13.00 Bayburt İl Özel İdare-Çorum Belediyespor (Bayburt Genç Osman)<br><br>13.30 Bağcılarspor-Muğlaspor (Bağcılar Mahmutbey)<br><br>13.30 Serik Belediyespor-1461 Trabzon (Serik İsmail Oğan)<br><br>13.30 Bucaspor-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)<br><br>13.30 Payasspor-Gölcükspor (Payas İlçe)<br><br>13.30 Halide Edip Adıvarspor-Cizrespor (Tepecik Şenol Güneş)