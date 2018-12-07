Grafikli - Futbol: Haftanın Programı

07 Aralık 2018 Cuma 09:29



07 Aralık 2018 Cuma 09:29

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 15'inci, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 16'ncı hafta müsabakaları yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:Spor Toto Süper LigBugün:20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)Yarın:13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)9 Aralık Pazar:13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)10 Aralık Pazartesi:20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)Spor Toto 1. LigYarın:13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)9 Aralık Pazar:13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediye Şehir)16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)10 Aralık Pazartesi:19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)TFF 2. LigKırmızı GrupYarın:13.30 Pendikspor-Fethiyespor (Pendik)9 Aralık Pazar:13.00 Şanlıurfaspor-Menemen Belediyespor (Şanlıurfa GAP)13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)13.30 Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)13.30 BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor (Ankara OSTİM)13.30 Fatih Karagümrük-Darıca Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Tokatspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)13.30 Bandırmaspor Baltok-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)13.30 Etimesgut Belediyespor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)Beyaz GrupYarın:13.30 Yılport Samsunspor-Manisaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)13.30 Sarıyer-Hacettepe (Yusuf Ziya Öniş)13.30 Keçiörengücü-UTAŞ Uşakspor (Ankara Aktepe)9 Aralık Pazar:13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gümüşhanespor (Muğla Atatürk)13.00 Gaziantepspor-Sancaktepe Belediyespor (Gaziantep)13.30 Niğde Anadolu-Ankara Demirspor (Niğde 5 Şubat)13.30 İnegölspor-Eyüpspor (İnegöl İlçe)13.30 Bayrampaşa-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)13.30 Kastamonuspor 1966-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi)TFF 3. Lig1. Grup9 Aralık Pazar:13.00 Hekimoğlu Trabzon-Nevşehir Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)13.00 Batman Petrolspor-Tire 1922 (Batman Yeni Şehir)13.00 Yomraspor-Kozan Belediyespor (Yomra İlçe)13.00 Erzin Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)13.30 Ergene Velimeşespor-Gebzespor (Ergene Velimeşe)13.30 Erbaaspor-Silivrispor (Erbaa İlçe)13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)2. GrupYarın:13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Karşıyaka (Sancaktepe 15 Temmuz)9 Aralık Pazar:13.00 Yeni Orduspor-Alibeyköyspor (Ordu 19 Eylül)13.00 Pazarspor-Altındağ Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)13.00 Ofspor-Kızılcabölükspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)13.00 Elaziz Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Elazığ Atatürk)13.30 Adıyaman 1954-Kemerspor 2003 (Adıyaman Atatürk)13.30 Bergama Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)13.30 Düzcespor-Osmaniyespor (Düzce 18 Temmuz)13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Esenler Erokspor (Ziya Altınoğlu)3. GrupYarın:13.30 Bucaspor-Turgutluspor (Yeni Buca)9 Aralık Pazar:13.00 Bayburt İl Özel İdare-Ankara Adliyespor (Bayburt Genç Osman)13.00 Diyarbekirspor-1461 Trabzon (Stat henüz açıklanmadı)13.00 Cizrespor-Anagold 24 Erzincanspor (Cizre İlçe)13.30 Payasspor-Halide Edip Adıvarspor (Payas İlçe)13.30 Çorum Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)13.30 Kocaelispor-Muğlaspor (Kocaeli)13.30 Serik Belediyespor-Gölcükspor (Serik İsmail Oğan)13.30 Bağcılarspor-Fatsa Belediyespor (Bağcılar Mahmutbey)