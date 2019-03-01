Grafikli - Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Spor Toto Süper Lig<br><br>Bugün: <br><br>20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)<br><br>Yarın: <br><br>16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)<br><br>16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)<br><br>19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)<br><br>3 Mart Pazar: <br><br>13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)<br><br>16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)<br><br>19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)<br><br>4 Mart Pazartesi: <br><br>20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)<br><br>20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)<br><br>Spor Toto 1. Lig<br><br>Bugün: <br><br>19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)<br><br>16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)<br><br>16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)<br><br>3 Mart Pazar: <br><br>13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)<br><br>13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)<br><br>16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)<br><br>19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)<br><br>4 Mart Pazartesi: <br><br>19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)<br><br>TFF 2. Lig<br><br>Kırmızı Grup<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Kahramanmaraşspor-Menemen Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)<br><br>14.00 Sivas Belediyespor-Tokatspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)<br><br>14.30 Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu (Pendik)<br><br>14.30 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Karaelmas Kemal Köksal)<br><br>14.30 Etimesgut Belediyespor-Şanlıurfaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)<br><br>14.30 Fethiyespor-Tuzlaspor (Fethiye İlçe)<br><br>14.30 Kırklarelispor-Fatih Karagümrük (Kırklareli Atatürk)<br><br>14.30 BAK Spor-Konya Anadolu Selçukspor (Ankara OSTİM)<br><br>14.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)<br><br>Beyaz Grup<br><br>Bugün: <br><br>14.30 Eyüpspor-Hacettepe (Esenler)<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)<br><br>14.00 Gümüşhanespor-Manisaspor (Gümüşhane Yenişehir)<br><br>14.30 Sancaktepe Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Sancaktepe 15 Temmuz)<br><br>14.30 Kastamonuspor 1966-Niğde Anadolu (Gazi)<br><br>14.30 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)<br><br>14.30 İnegölspor-Keçiörengücü (İnegöl İlçe)<br><br>14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayrampaşa (Bodrum İlçe)<br><br>TFF 3. Lig<br><br>1. Grup<br><br>Bugün: <br><br>15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Artvin Hopaspor (Faruk Çelik)<br><br>Yarın: <br><br>14.30 Şile Yıldızspor-Yomraspor (Şile)<br><br>14.30 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)<br><br>14.30 Ergene Velimeşespor-Erzin Belediyespor (Ergene Velimeşe)<br><br>14.30 Gebzespor-Körfezspor (Gebze Alaettin Kurt)<br><br>14.30 Silivrispor-Nazilli Belediyespor (Silivri)<br><br>14.30 Nevşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor (Nevşehir Gazi)<br><br>3 Mart Pazar: <br><br>13.30 Hekimoğlu Trabzon-Batman Petrolspor (Ahmet Suat Özyazıcı)<br><br>2. Grup<br><br>Bugün: <br><br>15.00 Ofspor-Sultanbeyli Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)<br><br>14.30 Bergama Belediyespor-Yeni Orduspor (Bergama 14 Eylül)<br><br>14.30 Kırşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Kırşehir Ahi)<br><br>14.30 Altındağ Belediyespor-Karşıyaka (Ankara Aktepe)<br><br>14.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)<br><br>14.30 Kızılcabölükspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)<br><br>14.30 Esenler Erokspor-Alibeyköyspor (Esenler)<br><br>3 Mart Pazar: <br><br>14.00 Pazarspor-Adıyaman 1954 (Pazar İlçe)<br><br>3. Grup<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Fatsa Belediyespor-1461 Trabzon (Fatsa İlçe)<br><br>14.00 Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Çorumspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)<br><br>14.00 Payasspor-Bayburt İl Özel İdare (Payas İlçe)<br><br>14.30 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)<br><br>14.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük Şehir)<br><br>14.30 Turgutluspor-Ankara Adliyespor (Turgutlu 7 Eylül)<br><br>14.30 Bağcılarspor-Cizrespor (Bağcılar Mahmutbey)<br><br>14.30 Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)<br><br>14.30 Bucaspor-Kocaelispor (Yeni Buca)