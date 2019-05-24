24.05.2019 10:31
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GRAFİKLİ - Futbol: Spor Toto Süper Lig

GRAFİKLİ - Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
18.00 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş- Kasımpaşa (Vodafone Park)
21.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)
21.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor (Çaykur Didi)
Yarın:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Mayıs Pazar:
19.00 Göztepe- MKE Ankaragücü (Bornova)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor- Bursaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe- Antalyaspor (Ülker)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) Spor
Kaynak: AA


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