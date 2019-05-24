GRAFİKLİ - Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: Bugün: 18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)Yarın: 19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)26 Mayıs Pazar: 19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)