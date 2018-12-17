Grafikli - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.<br><br>Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.<br><br>Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Atletico Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya) ve Liverpool (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya) eşleşmeleri de dikkati çekti.<br><br>Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.<br><br>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle: <br><br>Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)<br><br>Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)<br><br>Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)<br><br>Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)<br><br>Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)<br><br>Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)<br><br>Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)<br><br>Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)