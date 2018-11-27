Grafikli - Galatasaray, Avrupa'da 276. Maçına Çıkıyor

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 108 28 27 53 109 178 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası/ UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 275 99 72 104 373 407





27 Kasım 2018 Salı 09:51



27 Kasım 2018 Salı 09:51

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 276. maçına çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 407 gole engel olamadı.Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:Rus takımlarıyla 10. randevuGalatasaray, Rus ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı takım, Rusya temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 müsabakadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, yarınki rakibi Lokomotiv Moskova ile daha önce yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.Müzede 2 Avrupa kupasıTürkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.