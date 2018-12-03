Kasım Ayının Zam Şampiyonu Kuru Soğan Oldu

Tüketici fiyatları bazında Kasım'da bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak, yüzde 12,78 ile salatalık, yüzde 11,53 ile çocuk botu, yüzde 9,12 ile patlıcan, yüzde 8,88 ile kadın hırkası, yüzde 8,83 ile erkek botu yer aldı.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22,26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21,58 ile ıspanak, yüzde 16,72 ile domates, yüzde 15,68 ile limon, yüzde 13,87 ile dizel otomobil, yüzde 13,8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,75 ile benzinli otomobil izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Kasım'da aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Değişim oranı (Yüzde) Kuru soğan 50,58 Kaban (kadın için) 18,59 Patates 15,29 Kuru fasulye 13,69 Kabak 13,53 Salatalık 12,78 Bot (çocuk için) 11,53 Patlıcan 9,12 Hırka (kadın için) 8,88 Bot (erkek için) 8,83 Ketçap 8,74 Buğday unu 8,19 Erkek mont 8,08 Kargo gönderme ücreti 7,64 Bulgur 7,34 Kazak (çocuk için) 6,56 Pil 6,35 Sarımsak 6,13 Yeşil soğan 6,07 Sweatshirt (erkek için) 5,62

Kasım'da fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler Değişim oranı (Yüzde) Benzin -5,56 Çamaşır makinesi -5,87 Bulaşık makinesi -6,69 Yatak bazası -6,73 Mücevher (altın) -7,78 Yumurta -8,19 Ayva -8,77 Kanepe -8,92 Yatak çift kişilik -9,69 Yemek odası takımı -10,33 Karnabahar -10,35 Beyaz lahana -11,47 Otomobil (benzinli) -11,75 Uçak bileti ücreti -13,80 Otomobil (dizel) -13,87 Limon -15,68 Domates -16,72 Ispanak -21,58 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar -22,26 Portakal -32,35