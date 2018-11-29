29 Kasım 2018 Perşembe 11:22



29 Kasım 2018 Perşembe 11:22

İBRAHİM ERİKAN - Müslüm Gürses'in yaşam hikayesinin sinemaya uyarlandığı "Müslüm" filmi, sanatçının şöhrete kavuştuğu Adana'da 158 bin 664 kişi tarafından izlendi.Avrupa'nın 8 ülkesinde ve Türkiye'de bin salonda 5 haftada önce vizyona giren film, sanatçının keşfedildiği ve filmin bazı çekimlerinin de yapıldığı Adana'da sinemaseverlerce büyük ilgi gördü.İlk 5 haftalık rakamlara göre, 5 milyon 56 bin 550 kişi tarafından izlenen film, İstanbul'da 1 milyon 485 bin 408, Ankara'da 469 bin 869, İzmir'de 330 bin 867, Bursa'da 172 bin 775 ve Antalya'da 167 bin 505 kişilik gişe rakamına ulaştı.Gürses'in keşfedildiği ve sonrasında üne kavuştuğu Adana'da da film, 158 bin 664 kişi tarafından izlendi. Adana, filmin gişesinde ülke genelinde 6'ncı sırada yer aldı.Sanatçının memleketi Şanlıurfa ise filmin illere göre izlenme sayısında 28'inci oldu, "Müslüm" filmi burada 42 bin 647 kişilik gişe yaptı.Film, şu ana kadar gerçekleştirdiği gişe rakamıyla 2018'in en çok izlenen yapımı olurken, aynı zamanda 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasında da 8'inci sıraya yerleşti."Adana evimiz, Müslüm babamız"Türkiye'de ve Avrupa'nın 8 ülkesinde gösterimi süren "Müslüm" filmine, Adana'da vatandaşların ilgisi devam ediyor.Kentteki bir sinema salonunda filmi izleyen Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmden çok etkilendiğini belirterek, şunları dile getirdi:"Çok hoşuma gitti film. Gerçekten Müslüm Gürses'in film gibi hayatı varmış. Adana'da bahsediliyordu da bu kadar olduğunu bilmiyordum. Filmden sonra Müslüm Gürses'in bendeki anlamı biraz değişti, henüz belli bir yere oturtamadım. İnsani yönü biraz daha fazlaymış." diye konuştu.Mehmet Koçar da filmi merak ederek sinemaya geldiğini anlatarak, "Duygulandım, güzel bir yapımdı. Herkese tavsiye ederim. Filmin Adana'da da çekilmesi güzel bir şeydi, kendi memleketimiz." dedi.Burcu Gürtoprağı da arkadaşlarının tavsiyesiyle filmi izlemeye geldiğini söyleyerek, "Film çok duygusalmış, arkadaşlarımdan ağlayanlar olmuş, ben de ağlayacağımı düşünüyorum. Merak ediyorum gerçekten." değerlendirmesinde bulundu.Nusret Gürtoprağı da Adanalı olduklarını ancak Antalya'da yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:"Bizim buranın insanı, biz de çok merak ediyoruz. Müslüm Gürses Adana için farklı bir insan, o bizim için farklı biri. Biz de tabii Müslüm Gürses'i merak ediyoruz. Adana evimiz, Müslüm babamız. Müslüm Gürses şarkılarıyla büyüdük biz, kendisine Allah rahmet eylesin.""Müslüm" filmiYönetmenliğini Can Ulkay ve "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği filmin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi kaleme aldı.Görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptığı, Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol alıyor.Film, 26 Ekim'de vizyona girdi.