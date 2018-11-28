Grafikli - Potada Millilerin Rakibi İspanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın Ankara
'da lider İspanya
ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.
Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen ve 10 puanla lider olarak ikinci tura yükselen milli takım, I Grubu'nda yaptığı 2 karşılaşmayı da kazandı.
Milliler, grupta 14 puanla ikinci sırada yer alırken, 7 galibiyeti olan İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor. A Milli Basketbol Takımı
, İspanya maçının ardından 2 Aralık
'ta deplasmanda Karadağ
, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya
ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda yine İspanya ile mücadele edecek.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin
'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:
A Milli Erkek Basketbol Takımı,Ankara,İspanya
|Takım
| O
| G
| M
| A
| Y
| Av.
| P
| 1- İspanya
| 8
| 7
| 1
| 647
| 589
| 58
| 15
| 2- Türkiye
| 8
| 6
| 2
| 602
| 535
| 67
| 14
| 3- Letonya
| 8
| 5
| 3
| 644
| 612
| 32
| 13
| 4- Karadağ
| 8
| 4
| 4
| 613
| 606
| 7
| 12
| 5- Ukrayna
| 8
| 4
| 4
| 600
| 605
| -5
| 12
| 6- Slovenya
| 8
| 2
| 6
| 635
| 663
| -28
| 10
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:08