Grafikli - Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç

Kaynak: AA

ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, atılan gollerin yanı sıra pozisyonlarıyla, heyecanıyla ve hakemin son düdüğüne kadar bitmeyen mücadelesiyle haftaya damgasını vurdu. Vodafone Park 'ta oynanan karşılaşmada her iki takımın ortaya koyduğu performans, heyecanlı anların yaşanmasını sağladı.Trabzonspor, konuk olduğu mücadelede rakibi karşısında üst üste goller bulmayı bildi. İlk yarıyı Hugo Rodallega'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan bordo-mavili ekip, soyunma odasından adeta 2-0 önde gelir gibi oldu ve 47. dakikada Anthony Nwakaeme ile farkı 2'ye çıkarmasını bildi.Beşiktaş, 2-0 geriye düştükten sonra rakip kalede yoğun baskı kurdu. Trabzonspor, avantajına rağmen oyunda kapanmadı ve üçüncü gol için hücumlarını sürdürünce maçta her iki takım adına üst üste pozisyonlar yaşandı.Siyah-beyazlı takım, bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasını bildi.Uzatmada bile büyük heyecanMaçı izleyen futbolseverler, son ana kadar sahadaki mücadeleden kopamadı.Karşılaşmada Trabzonspor, ilk yarıda 45+1. dakikada 1-0 öne geçerken, Beşiktaş da ikinci yarıdaki uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı kurtarmasını bildi. Maçtaki ilk golünü 57. dakikada Ogenyi Onazi'nin kendi kalesine attığı golle bulan Beşiktaş, 90+6. dakikada Mustafa Pektemek ile durumu 2-2 yapmayı başardı.Beşiktaş topu kontrol etti, Trabzonspor sonuç aldıKarşılaşmada Beşiktaş, topu büyük oranda kontrolünde tutmasına rağmen Trabzonspor, sonuç almasını bildi.Siyah-beyazlı ekip, yüzde 61,4 topla oynadı. Bordo-mavili ekip ise yüzde 38,6 topla oynama süresine sahip oldu.Beşiktaş, karşılaşmada yüzde 80,6 pas isabeti yakalarken, Trabzonspor bu kategoride yüzde 66,6'da kaldı.Siyah-beyazlı ekip, mücadelede toplam 459 pas yaparken, bordo-mavililer ise 296 pas gerçekleştirdi.Toplam 32 şut atıldıMücadelede her iki takım, toplam 32 şut atarak gol denemesinde bulundu.Beşiktaşlı oyuncular 18 kez şut atarken, Trabzonspor 14 kez rakip kaleyi yokladı.Siyah-beyazlı ekip, 18 şutun 15'ini ceza alanı içinden buldu. Bordo-mavililer ise rakip ceza alanı içinde 9 kez bu fırsatı yakaladı.Beşiktaş, kanatlardan yoğun baskı kurduSiyah-beyazlı takım, evindeki karşılaşmada kanat organizasyonlarıyla etkili oldu.Maç boyunca 10 korner kullanan Beşiktaş, köşe vuruşu haricinde ceza alanına 27 orta yaparak gol aradı.Trabzonspor, kullandığı 8 kornerin yanı sıra 6 kez ortalarla rakip kalede tehlike oluşturmaya çalıştı.Centilmence mücadeleİki takım oyuncuları, galibiyet için büyük mücadele verirken, centilmenlikten ayrılmadan bunu gerçekleştirme gayreti içinde oldu.Maçta her iki takımın futbolcuları toplam 30 faul yaptı. Bu faullerin 16'sını Beşiktaşlı oyuncular, 14'ünü ise Trabzonsporlu isimler yaptı.Herhangi bir gerginliğin yaşanmadığı ve keyifli mücadelenin izlendiği maçta hakem Halil Umut Meler de rahat bir yönetim sergiledi. Maç boyunca 4 kez sarı kartına başvuran Meler, bunların 3'ünü Beşiktaşlı oyunculara, birini de Trabzonsporlu isme gösterdi.Tartışmalı pozisyonların da yaşanmadığı maçta Halil Umut Meler, bir kez VAR'a başvurdu. Beşiktaş'ın 68. dakikada Dorukhan Toköz ile attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi. Meler, atılan gol sonrası pozisyonu kulaklıkla VAR hakemi Cüneyt Çakır ile değerlendirdi. Halil Umut Meler, bu golden önce topla buluşan Jeremain Lens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Kaleciler de kendilerini gösterdiİki takımın kalecileri Uğurcan Çakır ve Loris Karius da yedikleri ikişer gole rağmen kurtarışlarıyla maça damga vuran isimler oldu.Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, toplam 7 kurtarışla takımının bir puan almasına büyük katkı verdi. 22 yaşındaki genç kaleci, takımının özellikle büyük baskı altında kaldığı anlarda kritik kurtarışlara imza attı.Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius ise 5 kurtarış gerçekleştirdi. Genç oyuncuların maçıHeyecan dolu maçta 6 genç oyuncu, ilk 11'de şans buldu.Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yanı sıra 20 yaşındaki Hüseyin Türkmen , 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür ve 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı , teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Bordo-mavili ekipte 24 yaşındaki Hasan Batuhan Artarslan ise sonradan oyuna dahil oldu.Beşiktaş'ta ise 19 yaşındaki Güven Yalçın ve 22 yaşındaki Dorukhan Toköz, zorlu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.Bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla iyi performans sergiledi. Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz, etkili oyunuyla dikkati çekti. Onazi'nin kendi kalesine attığı golde pozisyonu zorlayan Dorukhan, maç boyunca 56 kez topla buluşup, yüzde 85,7 isabet oranı yakaladı. Genç oyuncu, 10 defa da ikili mücadele kazandı.