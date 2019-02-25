Grafikli - Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları, yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak.<br><br>İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor'la İstanbul'da karşılaşacak.<br><br>Kupada 27 Şubat Çarşamba günü, ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a, ilk müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.<br><br>Çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.<br><br>Program<br><br>Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)<br><br>27 Şubat Çarşamba: <br><br>14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)<br><br>20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)<br><br>28 Şubat Perşembe: <br><br>20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)