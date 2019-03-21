Altını Olanlar Dikkat! Gram 2,5 Ayın Zirvesini Gördü

Dün döviz kurları ve ons altın fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 228,8 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, 230,95 ile son 2,5 ayın zirvesini görmesinin ardından saat 10.05 itibarıyla 230,90 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını bin 543 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası başlayan yükselişini Asya piyasalarıyla bugüne de taşıyarak bin 318 dolara çıktı. Böylece altının ons fiyatı, yükselişini üst üste 5'inci güne taşımış oldu.

FED, FAİZİ BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA SABİR TUTTU

Analistler, Fed'in, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsattı. Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörmediğini ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verdiğini belirten analistler, Fed'in "güvercin" tavrı ve geleceğe yönelik tahminlerin etkisiyle doların emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

GRAM ALTINDA 232 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında bin 325 doların direnç, bin 300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA