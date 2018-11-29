Gram Altın Son 4 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Güncel Rakamlar

Dün ons altındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 205 liradan tamamladı. Bugüne de düşüşle başlayan gram altın 204,4 lira ile 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 204 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.373 liradan satılıyor.

202 TL DESTEK, 207 TL DİRENÇ KONUMUNDA

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 1.225,6 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş,yurt içinde dolar kurunun gerilemesiyle gram altının değer kaybettiğini ve 202 liranın destek, 207 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

GÖZLER G20 ZİRVESİ'NDE

Altının ons fiyatında etkili olacak diğer bir önemli gündemin de yarın başlayacak G20 Zirvesi olduğunu ifade eden Memiş, özellikle ABD- Çin arasında yaşanan ticaret savaşına ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.