Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla, 222,7 lira seviyesinde tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 223 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını bin 491 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla bin 288 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin artmasıyla altının ons fiyatının baskı altında kaldığını bildirdi.

222 LİRA DESTEK, 227 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, bin 277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade eden Memiş, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

PİYASALAR MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Memiş, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA