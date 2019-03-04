Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü sürdüren gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 222,9 lira seviyesinde tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 223,9 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını bin 497 liradan satılıyor. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yeni haftaya pozitif başlayan Asya piyasalarında, altının ons fiyatı, Cuma günkü yüzde 1,5'lik düşüşü sonrası bin 294 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

220 LİRA DESTEK, 227 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan altının ons fiyatında bin 285 - bin 312 dolar bandının izleneceğini ifade eden analistler, gram altında ise 220 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA