Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü sürdüren gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla, 225,5 lira seviyesinde tamamladı. Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 225,4 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 368 lira, Cumhuriyet altını bin 507 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle bin 311 dolardan işlem görüyor. Analistler, dün yüzde 0,6 azalışla bin 312 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatının, bugün Asya piyasalarında artan risk iştahı ile düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Altının ons fiyatındaki gerilemenin yurt içinde gram fiyatına yansımasının, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle sınırlı kaldığını dile getiren analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haberlerin takip edileceğini söyledi.

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Kaynak: AA