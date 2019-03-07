Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL'deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını bin 501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla bin 284 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 222 LİRA DESTEK, 227 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç çıkmaması ve dolar varlıklarının toparlanmasının altın fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu söyledi. Memiş, altının ons fiyatında bin 286 - bin 296 dolar bandının izleneceğini, gram altında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA