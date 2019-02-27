Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Son Durum

Dün 225-227 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 226,3 lira seviyesinde tamamladı. Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 226,2 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını bin 512 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle bin 327 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA BİN 332 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel risk iştahının artmasıyla altın fiyatlarının baskılandığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif beklentilerin devam ettiğini söyledi. Altının ons fiyatında teknik olarak bin 327 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda bin 317 doların gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, olası yükselişlerde ise bin 332 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GRAM ALTINDA 225 LİRA DESTEK, 227 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Memiş, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması ve Brexit gelişmelerinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 225 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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Kaynak: AA