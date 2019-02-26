Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 226,2 lira seviyesinde tamamladı. Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 226,5 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını bin 515 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yatay seyirle bin 327 dolardan işlem görüyor.

225 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT

Altının ons fiyatının bin 330 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş isteğinin devam edeceğini ifade eden AA Finans Analisti İslam Memiş, bu seviyenin altında ise bin 317 dolara kadar gerileyebileceği tahmin etti.

Memiş, yurt içinde ise dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemenin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, 227 liranın altında, 225 liranın gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA