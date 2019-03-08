Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün dolar/TL'deki değer kazancına paralel 226,6 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 226,2 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 artışla 227,2 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını bin 517 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla bin 292 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 223 LİRA DESTEK, 230 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında bin 285 - bin 312 dolar bandının izleneceğini ifade edilen analistler, gram altında ise 223 liranın destek, 230 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA