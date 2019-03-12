Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 226,4 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 primle 226,7 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını bin 516 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 yükselişle bin 296 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA BİN 287 DOLARA DİKKAT

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi. ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve Brexit süreci belirsizliği gibi nedenlerin altın talebini artırabileceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının bin 287 doların üzerinde kalmaya etmesi durumda yükselişlerine devam edebileceğini bildirdi.

GRAM ALTINDA 225,2 LİRA DESTEK, 227,20 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Memiş, bugün ABD'de enflasyon ve İngiltere'de parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225,2 liranın destek, 227,20 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA