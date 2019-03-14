Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, 230 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 229,7 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 229 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını bin 540 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,50 düşüşle bin 302 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA BİN 310 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamalarının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, dün akşam yapılan oylamada "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamento tarafından reddedilmesi sonrası bugün Brexit tarihinin ertelenmesi teklifinin oylanmasının beklendiğini söyledi.

Ons altının fiyatında yükselişlerin devam etmesi için bin 305 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 300 doların destek, bin 310 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GRAMIN 227-230 LİRA ARASINDA SEYRETMESİ BEKLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verilerinin piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayı beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatının bugün 227-230 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini aktardı.

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Kaynak: AA