Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Geçen haftanın son işlem gününde döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 228 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 228,6 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, cumhuriyet altını bin 532 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda bin 302 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR BREXİT GELİŞMELERİNE ODAKLANDI

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

227 LİRA DESTEK, 230 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde konut verileri, yurt dışında ise Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek 230 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA