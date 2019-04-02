Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle 236,4 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyeden düşüşe geçerek 226,2 liraya kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 227,2 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 primle 230,5 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını bin 539 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,07 azalışla bin 286 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 229 LİRA DESTEK, 232 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan altının gram fiyatında 229 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında bin 280 doların destek, bin 300 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA