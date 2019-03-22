Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar

Dün döviz kurları ve altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde olan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 230,1 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 230,7 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 378 lira, Cumhuriyet altını bin 542 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,10 artışla bin 310 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 232 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan altının gram fiyatında 229 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında bin 325 doların direnç, bin 300 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA