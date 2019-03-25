Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cuma günü döviz kurları ve altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş 246,70 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,79 primle 243,4 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,26 azalışla 237,9 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını bin 593 liradan satılıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, riskli varlıklardan çıkan yatırımcıların altına yönlenebileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 310 doların destek, bin 317 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ANALİSTLER 235-243 BANDININ TAKİP EDİLECEĞİNİ BELİRTİYOR

Bugün Almanya'da Ifo endeksleri, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 235-243 lira aralığının takip edileceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA