Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün altının ons fiyatının alıcılı seyretmesine karşın dolar kurunda yaşanan gerilemeyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,7 düşüşle 243,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 245,7 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, cumhuriyet bin 635 liradan satılıyor. Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,5 yükselişle bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 250 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını belirterek, dolar/TL'de yaşanan değer kaybının ise yurt içinde altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu kaydetti.

Bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Kaynak: AA